Ruszyły odłożone matury

Wp造w element闚 fantastycznych na przes豉nie zawarte w Weselu" Stanis豉wa Wyspia雟kiego oraz interpretacja wiersza Anny Kamie雟kiej Daremnie" z tymi zagadnieniami mierzyli si uczniowie na egzaminie maturalnym z j瞛yka polskiego. M這dzie przyst雷i豉 do niego miesi鉍 pniej z uwagi na pandemi koronawirusa.

Poza tym by這 w miar spokojnie. Dla nas najwi瘯szym problemem by這 przypilnowanie, by m這dzie zachowa豉 wymagany dystans, bo maturzyci chcieli si ze sob przywita. Dawno si przecie nie widzieli m闚i Rz" Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX LO im. Jana niadeckiego w Warszawie. Dodaje te, 瞠 w tym roku egzaminy odbywa造 si a w siedmiu salach. Do tej pory wystarcza豉 nam sala gimnastyczna i korytarz stwierdza.

Czy rzeczywicie mog這 doj do przecieku? Ustal to ledczy. W zwi頊ku z informacjami dotycz鉍ymi mo磧iwych wywo豉 w Google'u fraz zwi頊anych z tematem tegorocznego egzaminu maturalnego z j瞛yka polskiego na poziomie podstawowym z terenu wojew鏚ztwa podlaskiego przed godz. 9 informuj, 瞠 w tej sprawie dzi zostanie z這穎ne na policj przez CKE zawiadomienie o mo磧iwoci pope軟ienia przest瘼stwa m闚i Rzeczpospolitej" Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN. Dalsze kroki b璠 uzale積ione od ustale ledczych dodaje.

W tym roku do egzamin闚 maturalnych przyst雷i這 272 456 absolwent闚 szk馧 rednich. Jak dot鉅 do okr璕owych komisji egzaminacyjnych wp造n窸o 196 wniosk闚 o mo磧iwo podejcia do egzaminu w lipcu. Z這篡li je ci, kt鏎zy nie mogli przyj na egzamin z uwagi na stan zdrowia lub kwarantann m闚i Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najwi璚ej, bo a 43, takich wniosk闚 wp造n窸o od maturzyst闚 z Jaworzna.