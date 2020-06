Szkoły zamknięte do wakacji

W czerwcu będą jednak możliwe konsultacje z uczniami, którzy chcą poprawić oceny. Szef resortu edukacji sceptycznie odniósł się do propozycji rzecznika praw dziecka, by wszystkim uczniom podwyższyć końcowe oceny.

ZNP, komentując w mediach społecznościowych decyzję o przedłużeniu nauki online do końca roku, zaapelowało do ministerstwa, by na wszelki wypadek rozpoczęło przygotowania do nauki w systemie zdalnym od września.