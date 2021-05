Wyciekły tematy matur? Prokuratura analizuje zawiadomienie

Na to, że treść tematów była znana przed oficjalnym otwarciem kopert i ich ogłoszeniem, mogą wskazywać dane gromadzone przez Google Trends. Jeszcze przed pisemnym egzaminem w sieci zaczęło się bowiem gorączkowe wyszukiwanie słów i zwrotów ściśle związanych z tematami matur. CKE zgłosiła sprawę do prokuratury.

Egzamin maturalny startował o godz. 9 rano (4 maja), ale już blisko dwie godziny wcześniej w internecie zaczął się zaskakujący wzrost wyszukiwań fraz „ambicja", „ambicja lalka" i „lalka ambicja". To wzbudziło wątpliwości, bo jeden z tematów dotyczył właśnie „Lalki", a brzmiał: „Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu »Lalki« Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury".