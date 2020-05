Nauczyciele tracą na pandemii

Okres edukacji zdalnej wiele samorządów wykorzystuje do tego, by zaoszczędzić na pensjach pracowników. Ogranicza m.in. dodatki dla nauczycieli.

Pedagodzy, którzy od 7 marca pracują w trybie zdalnym, narzekają, że chociaż wykorzystują własny sprzęt i prąd do pracy, zarabiają mniej, niż gdyby prowadzili zajęcia w szkole. Związek Nauczycielstwa Polskiego 30.04 – 4.05 zapytał o to w ankiecie. Odpowiedziało na nią 4422 nauczycieli. Okazało się, że aż 62,1 proc. (czyli 2744 osoby) ankietowanych zauważyło, że zarabia mniej. Poniżej dalsza część artykułu

Z ankiety wynika, że aż 88,5 proc. nie otrzymuje wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Problemem jest także wypłata należności za dodatki. I tak motywacyjnego nie otrzymało w kwietniu 8 proc. ankietowanych, za wychowawstwo – 2,5 proc., za trudne warunki pracy – 17 proc., a dodatku wiejskiego – 3 proc. Pozostałe dodatki nie były wypłacane niemal co dziesiątemu pedagogowi.

– Dyrektorzy wymyślają różne powody, np. nieprawidłowe raportowanie liczby godzin przeznaczonych na pracę. Jeśli zrobią to niepoprawnie, nie otrzymają wynagrodzenia – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Dodaje, że nie ma podstawy prawnej, by pensje ograniczać. – Ministerstwo Edukacji Narodowej jest tego samego zdania co my – podkreśla.

– Nauczyciel, który pracuje poprzez formę zdalną, na odległość, zasługuje na wynagrodzenie tak samo jak każdy inny pracownik wykonujący pracę zdalną. Tam również jest oceniane zaangażowanie takiego pracownika i liczba godzin, którą wypełnia przy spełnianiu najważniejszych zadań – jeszcze w kwietniu tłumaczył szef MEN Dariusz Piontkowski.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez posłów Lewicy wiceminister Maciej Kopeć zaznaczył, że „jeżeli nauczyciel jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy dodatku motywacyjnego, to dodatki te powinien otrzymywać również w okresie pracy zdalnej".

Dlaczego więc na konta pedagogów wpływa mniej pieniędzy? – Samorządy szukają oszczędności. Stąd naciski części samorządów na dyrektorów, by poszukali ich u siebie – tłumaczy Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. – Zdarza się, że te żądania są nieuzasadnione. Gdyby rzetelnie policzyć czas pracy zdalnej, to okazałoby się, że nauczyciele pracują więcej, niż powinni. Bo praca zdalna wymaga indywidualnego podejścia do ucznia, a to zajmuje czas – przyznaje ekspert.

Samorządy jednak tłumaczą, że takie działania nie wynikają z ich złej woli, ale z obowiązku przestrzegania prawa. – Płacimy za faktycznie wykonaną pracę. Jeśli godziny ponadwymiarowe się nie odbyły, to logiczne, że wynagrodzenie się nie należy – mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. Tłumaczy też, że podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest szczegółowe wykazanie, że praca została wykonana. – Jeśli chodzi o dodatki, np. motywacyjny, to jego przyznanie leży w gestii dyrektora, który jest w stanie ocenić zaangażowanie nauczyciela w pracę online – tłumaczy Wójcik. Dodaje też, że warto, by w przypadku takich osób, jak pedagog czy psycholog, zastosować wydłużony okres rozliczeniowy, a nie obniżać pensje. – Kiedy dzieci wrócą do szkół po okresie pandemii, problemów na pewno przybędzie i będą pracować więcej – tłumaczy Wójcik.