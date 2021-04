Edukacja włączająca czy wykluczająca

Niemal 5,5 tys. rodziców i nauczycieli podpisało się pod petycją do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wyrażają w niej swoją obawę związaną z przygotowywanym przez resort programem edukacji włączającej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Apelują też o rozmowy w sprawie projektowanych zmian. Obawiają się, że jeśli tacy uczniowie trafią do masowych szkół, to nikt nie będzie miał czasu na to, by pochylić się nad ich szczególnymi potrzebami.

