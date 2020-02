MON tworzy młode zaplecze

Klasy mundurowe już istnieją w polskich szkołach, szacunki sprzed kilku lat mówiły, że powstały przy ok. 500 placówkach, 124 z nich otrzymało certyfikat MON – to oznaczało, że programy nauczania były ujednolicone. Chodziło do nich 6,8 tys. uczniów. Jednak resort edukacji ciągle traktował takie szkoły jako eksperyment pedagogiczny. Uczniowie płacili zwykle m.in. za udział w zajęciach poligonowych, mundury.

Poniżej dalsza część artykułu