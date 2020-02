Młodzi zbierają na satelitę

Otrzymali wsparcie od KP Labs – gliwickiej firmy budującej satelitę Intuition-1 – która udostępni im do testów specjalistyczny sprzęt. Jednak jednym z elementów ocenianych przez jury konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej „CanSat 2020" jest zebranie przez nich pieniędzy na realizację projektu.

Zbiórka crowdfundingowa prowadzona jest na portalu zrzutka.pl. Młodzi naukowcy potrzebują kilku tysięcy złotych. Z informacji, które nam przekazali, wynika, że w przypadku zebrania 2 tys. zł pieniądze przeznaczą na budowę części lotnej satelity, głównie na zakup części elektronicznych; gdy zbiorą kwotę do 2,8 tys. zł wydadzą ją na stanowisko kierowania lotem i naziemną stację pogodową; w przypadku zebrania wyższej kwoty sfinansują koszty transportu i pobytu zespołu na poligonie oraz dodatkowy sprzęt do pracowni koła naukowego.

Do tego został wykorzystany duży dron.

– Praca uczestników koła naukowego robi duże wrażenie, mając na uwadze ich młody wiek. Chłopcy poświęcają wolny czas, co zaowocuje w przyszłości. Zdobywają doświadczenie praktyczne, którego w szkole nikt im nie pokaże – podkreśla Krzysztof Płatek, specjalista ds. mechaniki w firmie KP Labs.

– Koło naukowe ma także wyjątkowego opiekuna. Wiedza i doświadczenie zdobyte w projektach tego typu są przydatne w przemyśle, ponieważ problemy, z jakimi zderzają się młodzi inżynierowie, dotyczą aktualnych zagadnień w projektach realizowanych na rynku – dodaje. „CanSat 2020", w którym chcą wystartować młodzi naukowcy, to międzynarodowy konkurs organizowany przez Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO (program Europejskiej Agencji Kosmicznej). Jego celem jest inspirowanie młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z inżynierią, technologią i naukami ścisłymi z zakresu STEM (ang. Science, Technology, Engineering and Mathematics). Teraz bierze w nim udział młodzież z 16 krajów. W Polsce projekt realizowany jest przez Centrum Nauki Kopernik.