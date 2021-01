Szkoła znów zaczyna działać

Choć na obecność koronawirusa, według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki, miało przebadać się 160 tys. nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół, do badań przystąpiło 136 tys. uprawnionych osób. W poniedziałek ministerstwo poinformowało, że zakażonych było ok. 2 proc. To 2591 osób. Wynik ten może jeszcze minimalnie pójść w górę, bo do MEiN nie dotarły jeszcze informacje o testach 2 tys. badanych osób.

