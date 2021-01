Stypendia dla zdolnych studentów

– Udział w tym programie dał mi przekonanie, że pasuję do ścieżki, którą sobie wybrałam, a pomoc finansowa, jaką uzyskałam, świadczy o tym, że ktoś we mnie wierzy i we mnie inwestuje – dodaje Oliwia Komada, która pisze właśnie pracę doktorską w SGH. Pochodzi ona z okolic Janowa Lubelskiego. – Stypendium pozwoliło mi skoncentrować się na tym, aby się uczyć, a nie szukać pracy – dodaje.