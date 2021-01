Niepewny powrót dzieci do szkół

W piątek dyrektorzy placówek dowiedzą się, czy po feriach dojdzie do powrotu nauki stacjonarnej – zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef resortu oświaty zastrzegł jednak, że nie będzie to decyzja ostateczna. I może się ona zmienić w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Wstępnie zakłada się, że od 18 stycznia do szkół wracają klasy I–III. Nauka będzie odbywała się w reżimie sanitarnym. Klasy będą od siebie oddzielone, a nauczycielom nie będzie wolno kontaktować się między sobą.

By zwiększyć bezpieczeństwo powrotu, od przyszłego tygodnia rozpocznie się testowanie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Chodzi o to, by wykluczyć chorych bezobjawowych.