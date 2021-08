Czarnek: Rozważany jest jeden scenariusz powrotu do szkół

Czarnek poinformował, że w tej chwili nie jest rozpatrywany żaden inny scenariusz, nawet nauka hybrydowa.

- Nie przewidujemy perturbacji - stwierdził.

Oświadczył, że czwarta fala epidemii do Polski na pewno nadejdzie, ale "my w szkołach jesteśmy przygotowani, żeby stawić jej czoła". Minister stwierdził, że według szacunków zaszczepionych jest ok. 80 proc. nauczycieli, niezaszczepieni to osoby, które mają obawy w związku z chorobami, które przechodzą, i które przeszły COVID i odkładają szczepienie