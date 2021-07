Bosak: Rząd ustanowił antypolskie zasady finansowania szkolnictwa wyższego

- Pojawiła się dosyć sensacyjna informacja o tym, że w pierwszej pięćdziesiątce nowo przyjętych studentów na UAM w Poznaniu 80 proc. to obcokrajowcy, głównie z Ukrainy i Białorusi. Stan taki jest spowodowany faktem, że wyniki matur i oceny z Ukrainy i Polski potraktowane zostały na równi, chociaż wiemy doskonale, że poziom nauczania na Ukrainie jest dużo niższy niż w Polsce - powiedział Artur Dziambor.

W czwartek na konferencji prasowej w Sejmie do sprawy odnieśli się posłowie Konfederacji.

"Nasza uczelnia nie przyjęła żadnych wyjątkowych procedur dla kandydatów pochodzących z zagranicy, wszystkich obejmują identyczne zasady przeliczania wyników matur, a także takie same warunki odpłatności w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia płatne" - oświadczyła rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska. Dodała, że zwiększenie liczby kandydatów z zagranicy jest wynikiem "wieloletnich starań o umiędzynarodowienie uniwersytetu".

Ocenił, że sytuacja jest trudna dla polskich studentów i że do jej powstania przyczyniło się to, że w 2017 r. "została ustalona stawka trzykrotnie wyższa dla obcokrajowców na uczelniach polskich". - Czyli uczelnie dostają trzykrotnie większe pieniądze jako subwencję za studenta, jeżeli ten student pochodzi spoza Polski - podkreślił poseł. Zaznaczył, że punkt dotyczący umiędzynarodowienia uczelni jest brany pod uwagę w ustalaniu rankingu uczelni. - Tutaj widać, że po prostu ktoś przedobrzył, a właściwie po prostu nie ustalono konkretnych reguł - ocenił. Zdaniem polityka, gdyby w edukacji wyższej obowiązywały zasady rynkowe, "nie byłoby tego problemu". - Natomiast problem jest, problem polega na tym, że z polskiego budżetu priorytetowo będą kształceni na polskich uczelniach studenci, którzy nie są Polakami. Chyba nie na tym powinna polegać budżetowa opieka nad szkolnictwem wyższym państwa polskiego - powiedział Artur Dziambor.

Tuduj: Faworyzowanie studentów z zagranicy to problem

Krzysztof Tuduj zwrócił uwagę, że rosną progi punktowe "na wielu kierunkach w całej Polsce". - Np. na informatyce na UAM w Poznaniu próg wynoszący w zeszłym roku 50 pkt. w tym roku wzrósł do 80 pkt., a znacząca liczba miejsc przypadła studentom zagranicznym - powiedział.

- Nie istnieją centralnie ustalane limity przyjęć cudzoziemców oraz sposoby weryfikacji ich kompetencji. Decyzja należy do władz uczelni, co może doprowadzić do faworyzowania właśnie studentów z zagranicy - zaznaczył. Zauważył, że cudzoziemcy podejmujący kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 wnoszą opłatę semestralną w wysokości 3 tys. zł, ale nie pobiera się opłat od obywateli państw UE, od posiadających Kartę Pobytu oraz Kartę Polaka czy certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego.

- Nie mamy problemu z tym, że na uniwersytetach są zagraniczni studenci. Piękno kształcenia wyższego to m.in. wymiana kulturalna i międzynarodowa. Ale problemem i to poważnym jest, jeżeli na polskich uczelniach faworyzowani są studenci z zagranicy, a studenci polscy są poszkodowani w wyniku tego procesu - podkreślił Tuduj.