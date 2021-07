"Cnoty niewieście". Czarnek: Ludzie bardziej rozumieją wulgaryzmy ze strajków kobiet

- Cnota to jest przeciwieństwo wady. Są wady i są cnoty, tylko nikt dzisiaj już o cnotach nie mówi - zaznaczył.

- Dzisiaj większość społeczeństwa dokładnie rozumie to, co mówi np. pani (Marta) Lempart na strajkach kobiet - wulgaryzmy, które są tam przekazywane, a nie rozumie słowa "cnota" - ocenił.

- Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jestem absolutnie... to jest tak śmieszne, że aż trudno zrozumieć, dlaczego w ogóle doszło do jakiegokolwiek nieporozumienia na tym tle - odparł minister.

Zdaniem felietonisty Radia Maryja i TV Trwam, problemem może być wychowanie i zachowanie kobiet. Dlatego kluczowe jest ich właściwie wychowanie, czyli "ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich".

"Poziom edukacji polskiego społeczeństwa niestety jest kiepski"

- Prof. Skrzydlewski jako wybitny filozof, i to filozof klasyczny, mówił o cnotach, czyli o zaletach, (...) a jakaś część społeczeństwa zrozumiała to zupełnie inaczej, nawet nie chcę mówić w jaki sposób to zrozumiała, ale w sposób nieprawdopodobnie prymitywny - stwierdził szef resortu edukacji i nauki.

Na pytanie dlaczego do tego doszło Przemysław Czarnek odpowiedział, że "poziom edukacji polskiego społeczeństwa niestety jest kiepski i do tego doprowadziło ostatnie 20 lat".

- Jeszcze raz powtarzam: cnota jest przeciwieństwem wady. jeśli mamy wady i cnoty, to ja wolę cnoty - mówił.