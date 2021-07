Marta Lempart: Ugruntowanie cnót niewieścich? Chodzi wyłącznie o posłuszeństwo

Liderka Strajku Kobiet zauważyła, że „wystarczy spojrzeć na zdjęcie z Afganistanu z lat 70. i to, jak jest teraz”. - To samo mówili talibowie. Ale to dotyczy nie tylko dziewczynek, dlatego że poza tym, że szkoła wychowa kompletne idiotki, które nie będą w stanie stawiać granic i będą rzeczywiście posłuszne, wychowa też chłopców, którzy będą bandytami, którzy będą bili cudzoziemców pod klubami - zauważyła.

Minister edukacji zapowiedział w ostatnim czasie, że wdrożenie obligatoryjnego wyboru między religią a etyką, planowanego przez resort, zajmie dwa lata. Jednak zdaniem Marty Lempart „rodzice w obronie swoich dzieci nie powinni godzić się na nic, co jest robione w złej wierze”. - To jest robione w złej wierze. U podstaw tego pomysłu leży to, żeby tę etykę prowadzili księża, katecheci, osoby wyszkolone do przekazywania indoktrynacji skrajnej prawicy, która przejęła system edukacji. To powinno być odwrócone w całości. Nie z powodu tego, że być może rzeczywiście, gdybyśmy żyli w świecie normalnym i normalnym kraju, to nauczanie etyki miałoby sens, tylko dlatego, że to jest decyzja i pomysł podjęty w absolutnie złej wierze po to, żeby te dzieci jednak indoktrynować po katolicku - oceniła rozmówczyni Jacka Nizinkiewicza.