Na studia po wiedzę, dobry zawód i wartościowe kontakty

Dla osób o zainteresowaniach społecznych i biznesowych najlepszą opcją są uczelnie ekonomiczne i prawnicze. Dobrze, jeśli wybór pada na szkołę o wysokim wskaźniku umiędzynarodowienia i o bogatej ofercie wymiany akademickiej ze światem. Po uwzględnieniu tych założeń na szczyt listy wysuwa się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Choć jest to uczelnia prywatna, w której za edukację trzeba płacić, to jednak tu kierują swoje pierwsze kroki maturzyści zainteresowani karierą w biznesie lub prawie. Nawet uczelniom publicznym trudno konkurować z Koźmińskim, co potwierdził Ranking Uczelni „Perspektyw” 2020. Koźmiński zajmuje w nim pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni ekonomicznych w kraju i nieprzerwanie od 21 lat bezapelacyjnie wygrywa ranking najlepszych polskich uczelni niepublicznych.

Zaangażowanie

Uczelnia przyciąga też liczne grono obcokrajowców – studiuje tu łącznie 9 tysięcy osób, z czego 1500 stanowią cudzoziemcy z 80 różnych krajów. Na uczelni panuje niepowtarzalna atmosfera, której rektorowi profesorowi Grzegorzowi Mazurkowi zazdroszczą koledzy-rektorzy z innych uczelni. Wszyscy posługują się językiem angielskim – to drugi oficjalny język kształcenia, po polskim. Prawie każdy stara się założyć własny biznes już na studiach albo zatrudnić w firmie, która zapewni wartościowy staż i uczciwe wynagrodzenie. W Koźmińskim panuje moda na etyczne postawy – pomaganie potrzebującym w ramach wolontariatu, troska o środowisko naturalne. W codziennej praktyce, w uczelnianych bufetach i podczas wydarzeń działa zasada „less waste”, a wyposażony w najnowsze technologie informatyczne i komunikacyjne kampus oszczędza energię oraz zostanie wyposażony we własną elektrownię słoneczną. Uczelnia sąsiaduje z nadwiślańskimi terenami objętymi programem Natura 2000. Dodać też trzeba troskę o sportowy rozwój studentów, którzy wyróżniają się w wielu dyscyplinach podczas Akademickich Mistrzostw Polski, zdobywając dla uczelni medale i puchary.

Blisko praktyki

Przede wszystkim uczelnia stara się dobrze kształcić przyszłych ekonomistów, prawników, finansistów, socjologów i analityków od sztucznej inteligencji i big data. Co roku wprowadzane są nowe zakresy w ramach akredytowanych kierunków, które pozwalają wykładowcom i studentom uczestniczyć w zajęciach na najwyższym poziomie merytorycznym i w pełni aktualnych, dostosowanych do potrzeb nie tylko obecnego, ale też przyszłego rynku pracy. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z pracodawcami. Zasiadają oni w radach konsultacyjnych, które opiniują zmiany programowe i rekomendują wprowadzanie nowości do oferty edukacyjnej.

Specjalizacje przyszłości

Osoby rozpoczynające studia dyplomowe – licencjackie i magisterskie – w Akademii Leona Koźmińskiego w 2021 roku mają do wyboru łącznie 50 programów kształcenia. W ramach podstawowych kierunków, takich jak: zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia i prawo, mamy bardzo ciekawe zakresy jak: socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, prawo zatrudnienia, prawo w zarządzaniu biznesem, zarządzanie marką i strategie marketingowe, zarządzanie w wirtualnym środowisku i wiele innych.

Także studia anglojęzyczne obfitują w nowoczesne specjalizacje, m.in.: Management and Artificial Intelligence, Digital Marketing, HR TECH Business Partner, Logistics & Supply Chain Management, Financial Crime Prevention. Studia anglojęzyczne z zarządzania lub finansów i rachunkowości dają również sposobność wyboru studiów łączonych w Polsce i na jednej z europejskich uczelni partnerskich z możliwością otrzymania dwóch dyplomów: Akademii Leona Koźmińskiego i uczelni partnerskiej.

Od 2021 roku Koźmiński wprowadził studia z zarządzania w trybie niestacjonarnym online. Ta formuła sprawdziła się w pandemii, wówczas jednak była koniecznością. Od października 2021 roku będzie też szansa na podjęcie edukacji w formie online, choć podstawową ofertą pozostają studia stacjonarne i niestacjonarne z zajęciami odbywającymi się na uczelni.

Międzynarodowe sieci

Każdy student kierunków polskojęzycznych lub anglojęzycznych może wybrać jedną z ponad 200 uczelni partnerskich na całym świecie i wyjechać tam na studia na jeden lub dwa semestry. Tak można spędzić nawet rok studiów, np. w Singapurze, Meksyku, Danii lub innym kraju. Uczelnia pośredniczy także w odbywaniu praktyk zagranicznych po ukończeniu studiów, jeśli absolwenci są zainteresowani takimi możliwościami.

Nauka przez całe życie

W Koźmińskim, podobnie jak w większości polskich uczelni, dominują studenci podejmujący naukę po maturze. Na studia podyplomowe i MBA zapisują się osoby posiadające już wyższe wykształcenie i praktykę zawodową. Coraz więcej osób po rozpoczęciu kariery zawodowej wraca na studia, by zdobyć nową wiedzę, nowy zawód, dodatkowe kwalifikacje, w trosce o własny rozwój osobisty, a także po to, by zyskać wartościowych znajomych. Grupy studentów na studiach podyplomowych są nieliczne, zwykle nie przekraczają 30 osób.

Akademia Leona Koźmińskiego znana jest przede wszystkim ze znakomitych studiów MBA. Zostały one docenione nawet przez „Financial Times”, który umieścił je w rankingu stu najlepszych studiów typu Executive MBA na świecie. Kolejne roczniki przyszłych menedżerów, prezesów, właścicieli firm rozwijających biznes i karierę w kraju i za granicą dwa razy do roku – jesienią i na wiosnę – rozpoczynają jedne z najtrudniejszych, a jednocześnie najbardziej rozwojowych studiów, jakie dotychczas wymyślono w kategorii studiów biznesowych – MBA. Oprócz szerokiego programu dla doświadczonych menedżerów – EMBA – można wybrać aż siedem specjalistycznych studiów MBA dedykowanych poszczególnym specjalnościom: IT, HR, finansom, inżynierii, ochronie zdrowia, transformacji cyfrowej, logistyce.

Modne kierunki

Uczelnia oferuje około stu kierunków studiów podyplomowych pozwalających zdobyć unikatowe specjalności lub nowy, poszukiwany na rynku pracy zawód, związany choćby z zastosowaniami sztucznej inteligencji, rozwiązań chmurowych albo big data. Nie brakuje praktycznych studiów dla osób planujących rozwój własnych biznesów, jak Handel elektroniczny, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem albo Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku. Są też kierunki kształcące specjalistów w ściśle określonej technologii, takie jak Salesforce CRM i Marketing Automation, HR Business Partner, Frontend Development z React.

Nieustannie dużym zainteresowaniem cieszą się tradycyjne kierunki związane z finansami i księgowością, zarządzaniem marketingowym, CSR oraz Kadry i płace w prawie i w praktyce. Nie brakuje chętnych na studia podyplomowe związane z szeroko rozumianym rozwojem osobistym, np. Coaching profesjonalny – metody i praktyka, Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe, Psychologia biznesu, Akademia kompetencji menedżera, Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy.

Integracja

Wszyscy, bez względu na to, czy są studentami tuż po maturze, czy tuż przed emeryturą, staja się członkami społeczności Akademii Leona Koźmińskiego. Tworzy ją grono prawie 60 tys. absolwentów uczelni, z których wielu jest u szczytu kariery zawodowej. Wszyscy chętnie uczestniczą w życiu akademickim, przyjmują zaproszenia na otwarte konferencje naukowe, miksery biznesowo-naukowe i nieformalne spotkania w ramach wyjazdów integracyjnych czy wspólnej zabawy w kinie plenerowym lub podczas pikników towarzyszących akademickim juwenaliom, tu zwanymi koźminaliami.

Absolwenci Koźmińskiego pracują jako menedżerowie, finansiści i prawnicy. Prowadzą własne firmy, startupy, fundacje w kraju i za granicą. Niezależnie od tego, czy są liderami u szczytu kariery, fachowcami w korporacjach czy wolontariuszami, łączy ich jedno – zmieniają świat na lepszy z pełnym zaangażowaniem, kreatywnością i etyczną postawą.

Pewnie dlatego pracodawcy, pytani w 2021 r. przez magazyn „My Company”, orzekli, że Akademia Leona Koźmińskiego to Marka Godna Zaufania, zdecydowanie wyprzedzająca w tym zestawieniu wszystkie inne uczelnie.

Materiał Promocyjny