Językiem wykładowym w szkołach w Estonii ma zostać estoński

W interpelacji grupa posłów zapytała szefową estońskiego rządu o założenia planu dotyczącego prowadzenia edukacji w języku estońskim. Parlamentarzyści chcieli wiedzieć, czy określone w programie zadanie Ministerstwa Edukacji i Nauki, polegające na sporządzeniu planu działania na rzecz edukacji w języku estońskim należy uznać za przygotowanie do tego, by językiem nauczania we wszystkich szkołach był estoński.

Premier Kallas twierdząco odpowiedziała na interpelację dodając, że ostateczny termin wejścia zmian w życie to rok 2035.

Oświadczyła, że w przygotowaniu projektu powinni brać udział m.in. nauczyciele i rodzice.