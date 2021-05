Czarnek: Szczepienia uczniów w szkołach są możliwe

W poniedziałek Komisja Europejska przyjęła decyzję o zatwierdzeniu stosowania szczepionki BioNTech/Pfizer przeciwko Covid-19 dla dzieci w wieku 12-15 lat.

Szczepienie dzieci w tym wieku rekomenduje również rada medyczna przy premierze. Prof. Andrzej Horban uważa, że takie szczepienia powinny rozpocząć się jak najszybciej.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z Polsat News nie wykluczył możliwości szczepienia uczniów w szkołach. - Pamiętajmy, że w szkołach mamy także gabinety i stomatologiczne, i gabinety pielęgniarskie, lekarskie. To są wszystko punkty, gdzie można te szczepienia prowadzić. Mamy wielkie powierzchnie, sale gimnastyczne. To wszystko będziemy w konsultacji z organami prowadzącymi i dyrektorami szkół przeprowadzać - powiedział.



- Jestem absolutnym przeciwnikiem tego, żeby wprowadzać przymusowość szczepień. One będą dobrowolne. Będziemy prowadzić akcję informacyjną na temat tego, co dają szczepienia poszczególnych firm. Jestem przekonany, ze tą informacją będą dzielić się również nauczyciele, którzy są już po szczepieniach i mają swoje doświadczenia, również w kwestii poczucia bezpieczeństwa - dodał.



Minister mówił również o sens powrotu uczniów do szkół na ostatnie tygodnie przed wakacjami. - Tego pytania nie rozumiem. Zewsząd słyszymy, że nauka zdalna, choć była koniecznością, to jednak generuje problemy i edukacyjne i wychowawcze i psychologiczne, to powrót na sześć tygodni, bo część uczniów wróciła już wcześniej w trybie hybrydowym, jest naprawdę czymś czego potrzebowali wszyscy. Nie rozumiem argumentów przeciw temu, żeby wrócić do szkół na sześć tygodni - skomentował.