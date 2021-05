Od 2022 roku do szkół może trafić nowy przedmiot

Podczas prezentacji "Nowego Ładu" prezes PiS zapowiedział zmiany w szkolnictwie. - Będziemy rozwijać naukę historii dwoma nurtami: historię powszechną i historię Polski. Będą przeznaczone na nie 2-3, a nawet więcej godzin nauki w tygodniu - mówił Jarosław Kaczyński.

O szczegółach opowiadał w stacji siodma9 wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Zapowiedział, że nowy przedmiot - historia Polski XX i XXI wieku pojawi się w szkołach ponadpodstawowych prawdopodobnie od 1 września 2022 roku.

- Musimy się do tego po prostu dobrze przygotować, żeby nikt nie stawiał nam zarzutów, że program przygotowany jest na chybcika, nauczyciele nie są przygotowani - powiedział Rzymkowski.

Wiceminister poinformował, że będzie to odrębny przedmiot, obok dotychczasowych lekcji historii. - Chodzi o to, aby nie burzyć tej historii powszechnej, w której dzieje Polski, narodu polskiego są niezwykle istotne. Nie ma historii Stanów Zjednoczonych bez Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, nie ma Wiosny Ludów w Europie bez udziału Polaków, nie ma wojen napoleońskich bez księcia Józefa Poniatowskiego. My Polacy uczestniczyliśmy w dziejach świata, chociażby obrona Europy przed Islamem pod koniec XVII wieku - słynna odsiecz wiedeńska króla Jana. To będzie utrzymane - wyjaśnił.