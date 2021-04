Czarnek tłumaczy powołanie biblistyki. „Efekt moich wielomiesięcznych rozmów”

Dowiedz się więcej: Czarnek: Wychowanie do życia w rodzinie priorytetem polityki oświatowej

Czarnek o swojej decyzji poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych. „Dziś obchodzimy Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. To doskonała okazja, aby ogłosić powołanie nowej dyscypliny naukowej - biblistyki, w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce” - napisał.

- To efekt moich wielomiesięcznych rozmów ze środowiskiem teologów, biblistów, a mamy ich wielu w Polsce. Środowisko zwracało uwagę, iż utworzenie odrębnej dyscypliny w ramach dziedziny teologia mogłoby przyspieszyć rozwój biblistyki, aby Polska stała się jednym z kilku wiodących ośrodków studiów nad Biblią na świecie - tłumaczył Czarnek.

Jak podkreślił minister, „dyscyplina naukowa to nie jest kwestia uniwersytetu, tylko wydzielenia dyscypliny w ramach dziedziny teologia, aby mogła rozwijać się we wszystkich możliwych ośrodkach, w którym są bibliści”. - To jest utworzenie dyscypliny w ramach teologii, a nie utworzenie studiów - mówił.

- Powołanie biblistyki jako nowej dyscypliny daje możliwość skupienia i rozwoju środowiska na bazie polskich ośrodków naukowych, ale także możliwość podejmowania dyskursu interdyscyplinarnego, międzynarodowego w środowisku biblistów. Wskazanie na biblistykę jako niezwykle ważną część dziedziny teologii jest po to, żeby Polska mogła stać się jednym z wiodących ośrodków biblistyki w całym świecie - dodał Przemysław Czarnek.