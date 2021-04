Czy dzieci powinny wrócić do szkół? Adobe Stock

Od poniedziałku dzieci wracają do żłobków i przedszkoli. Minister zdrowia zapowiada, że o ile wskaźniki zakażeń i hospitalizacji będą spadać, to po majówce do szkół wrócą również starsi uczniowie. Czy to dobry pomysł? O tym z Przemysławem Staroniem, Nauczycielem Roku 2018, rozmawia Michał Płociński.