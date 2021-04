Rząd nie widzi powodu, by zmieniać termin matur

Kiedy rząd pozwoli uczniom wrócić do szkół? - To będzie zależało przede wszystkim od rozwoju epidemii - oświadczył Dariusz Piontkowski w Radiu Zet. Odnosząc się do dobowej liczby przypadków SARS-CoV-2 ocenił, że dane z czasu świąt Wielkiejnocy są "oczywiście dużo niższe" niż z okresu przedświątecznego. - Ale prawdopodobnie dużo mniej było wykonywanych testów, stąd raczej dopiero w połowie tygodnia wyniki mogą być wiarygodne - dodał.

- Jeśli uda się opanować epidemię, wtedy oczywiście możemy rozmawiać o powrocie uczniów do szkół - powiedział.

Czy nauka zdalna będzie obowiązywać do końca roku szkolnego? - Mamy nadzieję, że tak nie będzie, że uczniowie jednak wrócą do szkół, być może jeszcze w kwietniu, jeśli to będzie możliwe ze względu na epidemię, a najpóźniej w maju i w czerwcu - oświadczył wiceminister edukacji i nauki.