Kiedy rząd otworzy przedszkola i pozwoli na powrót uczniów do szkół? Odpowiedź ministra zdrowia

Wprowadzone przez rząd ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej miały obowiązywać do 9 kwietnia. Minister zdrowia ogłosił w środę, że okres obowiązywania restrykcji zostanie przedłużony do 18 kwietnia, a w przyszłym tygodniu zapadną kolejne decyzje. - Trzeba się liczyć, że w okresie majówki również będą obecne obostrzenia - mówił.

Na konferencji prasowej Adam Niedzielski był pytany, czy rekomenduje powrót dzieci do szkół w kwietniu.

- Jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, bez względu na poziom edukacji, o którym mówimy - jak rozumiem, najbardziej interesująca jest kwestia przedszkoli i klas 1-3 (szkół podstawowych) - to oczywiście to są priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń, w tym sensie, że pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali przywracając normalność to będą właśnie powroty do przedszkoli i powroty do klas 1-3 - powiedział minister.