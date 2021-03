Minister Czarnek przedstawia scenariusz powrotu uczniów do szkół

We wtorek Przemysław Czarnek deklarował, że możliwy powrót uczniów do szkół to 12 kwietnia. - Powrót dzieci do szkół nastąpi wówczas, gdy ustąpi III fala i sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Zakładamy, że ten lockdown będzie trwał 3 tygodnie. Jeśli będzie to możliwe, to powrót do szkół nastąpi 12 kwietnia - mówił.

Jego stanowiska nie zmieniła informacja o rekordzie zakażeń, który będzie ogłoszony w środę i zaplanowanych nowych obostrzeniach.

- W dalszym ciągu uważam, że kwiecień jest realny. Trzecia fala przebiega teraz, wszystko zależy od nas, od tego czy będziemy na serio podchodzić do tego co się dzieje na zewnątrz - mówił w rozmowie z Polskim Radiem.

- Scenariusz jest taki: najpierw klasy I-III, równocześnie w hybrydzie klasy IV-VIII i szkoły ponadpodstawowe, ale wszystko zależy kiedy ustąpi trzecia fala pandemii - zapowiedział.

Minister podziękował wszystkim nauczycielom, którzy przyjęli już szczepionki. Do tej pory zaszczepiono ponad 500 tys. nauczycieli, a zarejestrowało się łącznie niemal 600 tys.