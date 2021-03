Koronawirus. Minister Czarnek ujawnia, kto decyduje o powrocie dzieci do szkół

W Polsat News minister edukacji i nauki był pytany o swój plan działania na najbliższe tygodnie. - Przede wszystkim monitorować sytuację w szkołach, czyli to, co robimy przez cały czas, a zwłaszcza od 18 stycznia - odparł.

W województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą co najmniej do 28 marca uczyć się w trybie hybrydowym, a pozostali - jak w reszcie kraju - zdalnie.

- O tym, czy będziemy mogli wracać do trybu nauki stacjonarnej, również w klasach 4-8 i klasach szkół ponadpodstawowych oraz na uczelniach decydują epidemiolodzy i wirusolodzy na podstawie wskaźników każdego dnia i różnych czynników - oświadczył minister edukacji i nauki dodając, że kierowany przez niego resort jest przygotowany na powrót do szkół "w sytuacji, kiedy pandemia koronawirusa na to pozwoli". - O tym decydują epidemiolodzy i wirusolodzy - powtórzył.

Co stoi na przeszkodzie, by nastąpił powrót do nauki stacjonarnej? - Trzecia fala pandemii koronawirusa w całej Polsce i dzienne wskaźniki zakażeń, które chwilowo były już powyżej 20 tysięcy - odparł Przemysław Czarnek. W ciągu ostatnich 111 dni dobowa liczba wykrytych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce przekroczyła 20 tys. jeden raz, 11 marca.

Czy w kwietniu skończy się nauka zdalna i rząd umożliwi uczniom powrót do szkół? Pytany o tę kwestię minister powiedział, że obecnie nie jest w stanie odpowiedzieć. - Mogę tylko przewidywać, że kwiecień pozostaje realny, jeśli oczywiście ta fala pandemii koronawirusa zostanie opanowana, a jest na to duża szansa, jeśli wszyscy zachowamy odpowiedzialność społeczną - stwierdził.

Ilu nauczycieli zostało zaszczepionych przeciw COVID-19?

W Polsat News Przemysław Czarnek był też pytany o liczbę zaszczepionych przeciw COVID-19 nauczycieli. Wcześniej minister mówił o ok. 90 proc., według opozycji ten wskaźnik jest znacznie niższy.

- Jeśli opozycja podaje ogólną liczbę nauczycieli, a nie liczbę nauczycieli, którzy zgłosili się do szczepień, to wychodzą jej różne statystyki - powiedział. Dopytywany przekazał, że resort podawał i podaje wskaźniki dotyczące nauczycieli, którzy zarejestrowali się do szczepień. - Było ich od 65 do 70 proc. z całej liczby nauczycieli. Spośród tych nauczycieli ponad 490 tys. jest zaszczepionych - zaznaczył, dodając, że daje to wskaźnik ponad 90 proc. zgłoszonych i oceniając, że opozycja "mogłaby zasięgać informacji u źródła".

- Gdyby opozycja ustami niektórych również związkowców nie zniechęcała do szczepień, to pewnie jeszcze większa liczba nauczycieli by się zgłosiła. Ja i tak jestem wdzięczny środowisku nauczycielskiemu, że pomimo zniechęceń ze strony również niektórych związkowców ZNP aż tylu zgłosiło się do szczepień - powiedział Przemysław Czarnek.