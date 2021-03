Przemysław Czarnek: Zmiana terminu majowych egzaminów? Nie ma przesłanek

Przemysław Czarnek odniósł się także do terminu tegorocznych egzaminów i ewentualnych trudności organizacyjnych związanych z pandemią koronawirusa. - Nie ma dziś żadnych przesłanek, by w jakikolwiek inny sposób przewidywać inne terminy egzaminów niż majowe. Oczywiście, gdyby, nie daj Boże, pogarszała się zdecydowanie sytuacja związana z pandemią, to będziemy podejmować decyzje adekwatne, ale dziś nie ma żadnych przesłanek - stwierdził.

Jak wyjaśnił minister edukacji, „egzamin jest przeprowadzany, co do zasady, stacjonarnie” i „w pełnym reżimie sanitarnym”. - Jest taka możliwość w dobie pandemii, ale jest też możliwe przeprowadzenie tego egzaminu w trybie zdalnym - powiedział.

Minister mówił także o możliwości powrotu uczniów do szkół jeszcze w tym roku. - Jest możliwy powrót uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych jeszcze w tym semestrze, podobnie jak studentów, choćby w trybie hybrydowym. Wszystko zależy od warunków pandemicznych, ale też naszego zachowania - ocenił.

Mówiąc o szczepieniach minister Czarnek poinformował, że dotychczas zaszczepiło się już 330 tys. z 540 tys. zarejestrowanych nauczycieli. - Dziś możemy zakomunikować, że do tego momentu zaszczepionych zostało 330 tys. nauczycieli, czyli 60 proc. ze wszystkich zarejestrowanych przyjęło już pierwszą dawkę preparatu AstraZeneca - powiedział. - Te szczepienia naprawdę pozwalają nam na łatwiejsze podejmowanie decyzji, co do przyszłości oświaty - zaznaczył minister i przypomniał, że w kolejce czekają pracownicy administracyjni szkół, którzy są w pierwszej grupie, ale przed nimi są szczepieni nauczyciele w wieku od 65 do 69 lat.