Czarnek: Istnieje ryzyko powrotu do zdalnej edukacji Przemysław Czarnek fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki

Czekam na to, by były warunki, by dzieci ze starszych klas szkół podstawowych, średnich, studenci wrócili do nauki stacjonarnej, ale na razie nie ma na to warunków - mówił w "Kwadransie politycznym" TVP1 minister edukacji Przemysław Czarnek.