Czarnek: Przez naukę zdalną niższa sprawność fizyczna uczniów

Oświadczył, że resort edukacji i nauki przygotowuje się na powrót uczniów do szkół.- Wiemy, że niestety czas covidowy, czas pandemii koronawirusa i czas nauki zdalnej rzeczywiście powoduje szereg problemów, na rozmaitych płaszczyznach, z którymi muszą się borykać uczniowie, rodzice uczniów, a my jesteśmy od tego, żeby wesprzeć uczniów i rodziców w pokonywaniu tych problemów - mówił.

Kiedy uczniowie będą mogli wrócić do nauki stacjonarnej? - Dziś nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, wszystko zależy od warunków pandemicznych - powiedział na konferencji prasowej Przemysław Czarnek.

Pierwszy ma ułatwić powrót uczniów do pełnej sprawności fizycznej. W pierwszym etapie odbędą się szkolenia nauczycieli, od września mają ruszyć dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów.

W okresie kwiecień-grudzień program ma kosztować ok. 42 mln zł. Przemysław Czarnek przekazał, że rektorzy akademii wychowania fizycznego w Polsce włączyli się w przygotowanie programu i będą uczestniczyć w jego realizacji.

Minister przyznał, że nauka zdalna spowodowała niższy poziom sprawności fizycznej dzieci. - Ta kondycja fizyczna z uwagi na długotrwałe przesiadywanie w pomieszczeniach zamkniętych, brak aktywności fizycznej spowodowała, że poziom sprawności fizycznej jest niższy. Niestety wiąże się to również z czymś, co musimy nazywać po imieniu (...). Otyłość i nadwaga jest problemem, który spotęgował się (...) poprzez to, że dzieci są w nauce zdalnej od wielu miesięcy - powiedział Przemysław Czarnek, wspominając także o wadach postawy i bólach kręgosłupa jako dolegliwościach często towarzyszących dzieciom i młodzieży w związku z nauką zdalną.

Uczestnikami programu mają być nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i średnich.