Piontkowski: Dziś lewicowość oznacza także pochwałę działań komunistów

- Najmłodsze pokolenia to pokolenia, które wyrosły w zupełnie innej rzeczywistości niż chociażby my, którzy pamiętamy jeszcze system komunistyczny; dla nas "Solidarność" jest doświadczeniem bezpośrednim, dla tych młodych ludzi komunizm jest wyłącznie znany z historii, jeżeli historii się uczyli - mówił wiceminister.

Pytany, czy większa znajomość historii sprawi, że młodzież stanie się bardziej prawicowa Dariusz Piontkowski odparł: - Nie mówię, że będzie bardziej prawicowa czy lewicowa, tylko chodzi mi o to, żeby mogła samodzielnie rozpatrywać wydarzenia historyczne i odnosić się do współczesności.

- Dziś lewicowość oznacza także pochwałę działań komunistów - ocenił były szef MEN.

- Część ugrupowań także działających w Polsce nie ukrywa, że sympatyzuje z partiami komunistycznymi i myślę, że gdy poznamy kontekst historyczny i to, co ugrupowania komunistyczne robiły także w Polsce, to być może część młodzieży także nieco inaczej by na tę sprawę patrzyła - przekonywał.

Minister był też pytany, czy w kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych zmiana nastawienia młodych nie stanowi wyzwania dla PiS.

- Na pewno jest to wyzwanie, tylko trzeba pamiętać, że to dzieje się nie tylko w szkołach - odparł.

- Trzeba pamiętać, że młodzi, ale i także dorośli, funkcjonują w pewnym otoczeniu kulturowo-społeczno-medialnym, tak to nazwijmy, i to, co się dzieje choćby w mediach także bardzo mocno wpływa na sposób postrzegania świata, stąd m.in. nasze dążenie do tego, aby był pluralizm w mediach, żeby ludzie mieli dostęp do różnego rodzaju informacji - mówił gość RMF FM.

Na uwagę, że w 2015 r. PiS wygrywał wśród młodzieży, a teraz trend się odwrócił, Dariusz Piontkowski odpowiedział, że te procesy zachodzą niezależnie od tego kto rządzi i jaki ma program.

- Jak rozumiem, wzrost poglądów lewicowych wśród młodzieży, przynajmniej według tego sondażu, wskazuje na to, że jest dużo mniej młodzieży, która nie ma skonkretyzowanych poglądów. Można powiedzieć, że także wśród młodych ludzi szybciej kształtują się poglądy polityczne - mówił.

- Niestety dla nas, część młodzieży wybiera także te poglądy zdecydowanie lewicowe - ocenił.