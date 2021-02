Ministerstwo Zdrowia nie chce ponownie zamykać szkół

Szef resortu zdrowia oraz pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia mówili o przebiegu akcji szczepień przeciw COVID-19 w Polsce.

- Jesteśmy ciągle zaskakiwani różnymi nowymi informacjami, zmianami - mówię o tym, co się dzieje w otoczeniu, o dostawach, o tym co dzieje się z pandemią. Całe to otoczenie powoduje, że zmiany, które dokonują się w realizacji programu, zmiany w założeniach mają miejsce - powiedział szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski mówił również o sytuacji w szkołach. Po powrocie do normalnego trybu najmłodszych uczniów, przeprowadzono badania przesiewowe wśród nauczycieli.

- Zidentyfikowaliśmy, że 2 proc. osób miało pozytywny wynik testu. To oznacza, że mimo tego, iż zgłaszali się nauczyciele, którzy raczej nie mieli poczucia, że są chorzy, bo inaczej byliby w kontakcie np. z POZ, to wirus jest obecny w tej populacji bezobjawowo bądź skąpo objawowo - mówił minister.

- Nie będę rekomendował ponownego zamykania szkół, bo wydaje się, że tutaj sytuacja pandemiczna jest stabilna - dodał Niedzielski.