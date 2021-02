Chiny: Zakaz smartfonów w podstawówkach i gimnazjach AdobeStock

Chińskie władze wprowadziły do szkół podstawowych i gimnazjalnych zakaz przynoszenia smartfonów, o ile rodzice nie wyrażą na to pisemnej zgody. Zdaniem resortu edukacji to rozwiązanie sprawi, że dzieci będą miały lepszy wzrok, poprawi się ich koncentracja i nie uzależnią się od internetu.