Koronawirus. Sondaż: Jak Polacy oceniają powrót dzieci do szkół?

Do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń w Polsce doszło dwa miesiące po powrocie dzieci do nauki w formie stacjonarnej po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej wiosennym uderzeniem koronawirusa SARS-CoV-2.

- Pozytywny stosunek do tego postanowienia wyraża nieco mniej niż połowa kobiet i 42% mężczyzn. Powrót najmłodszych dzieci do szkół popiera prawie 60% respondentów między 25 a 34 rokiem życia i prawie co druga osoba o dochodach wynoszących od 3001 do 5000 zł. Z uwagi na wielkość miejsca zamieszkania decyzję o powrocie uczniów z klas I-III do nauczania stacjonarnego najczęściej popierają respondenci z miast liczących od 20 tys. d o 99 tys. mieszkańców (55%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.