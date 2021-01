Wiceminister zdrowia o otwarciu szkół: Nie byłbym optymistą

- Rozpoczynamy praktyczne przygotowania do ewentualnego powrotu do szkół. O tym, czy uczniowie wrócą do szkół zadecyduje pan premier - poinformował na konferencji Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek.

Szef MEN oświadczył, że liczne konsultacje doprowadziły do rekomendacji, które są już gotowe do przekazania dyrektorom, gdyby powrót do szkół nastąpił.

O decyzje rządu zapytano wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego. W rozmowie z Radiem Zet poinformował, że dalsze kroki zależne od danych dotyczących epidemii, które spłyną do resortu w poniedziałek.