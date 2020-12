Przemysław Czarnek bierze pod lupę podręczniki. "Są w nich komunistyczne relikty"

Minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że w książkach do historii można znaleźć "komunistyczne relikty” oraz, że „MEN usuwa z książek uczniów rzeczone pozostałości”. - Jest to konieczne, ponieważ zgodnie z artykułem 13. konstytucji w Polsce jest zakaz promowania jakichkolwiek wzorców komunistycznych czy faszystowskich - wyjaśnił. Jak dodał, weryfikacja podręczników jest niezbędna. - Mamy przed sobą właśnie okres, w którym będziemy weryfikować nowe podręczniki między innymi do historii dla klas trzecich szkół ponadpodstawowych. Zaczynają się pisać podręczniki dla klas czwartych szkół ponadpodstawowych. Wszystko jest więc przed nami i jest robione od samego początku - zaznaczył.

