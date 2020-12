Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy

Inauguracja odbędzie się na profilu Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na Facebooku oraz na kanale YouTube Centrum Myśli Jana Pawła II – operatora stypendiów.

Jakże często słychać „rób swoje, ucz się, nie zadawaj niepotrzebnych pytań”. To nieprawda, że można żyć bez pytań i bez wątpliwości. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pytamy nieustannie poszukując swojej drogi, swojego miejsca w świecie, konfrontując się z innymi, buntując się. Czasem może się wydawać, że znaleźliśmy odpowiedź i już nie trzeba pytać. Nic bardziej mylnego – to są jedynie pauzy pomiędzy kolejnymi i kolejnymi pytaniami.

Poszukiwanie własnej drogi to korzystanie z szans, które są nam dane. Każdemu z nas. To odkrywanie samego siebie, w tym swoich zdolności, talentów, możliwości. To

opieranie się na wiedzy i doświadczeniu, swoim i innych, uczenie się na błędach i wyciąganie wniosków z sukcesów. To aktywność. Nie sposób odnaleźć drogi nie postawiwszy kroku.

Choć szans jest bardzo wiele, nie zawsze łatwo je dostrzec. Nie każdemu, z różnych powodów, w równym stopniu, zdarza się po nie sięgać. Dla wspólnego dobra warto je wskazywać, przypominać o nich, wreszcie stwarzać je. Takie szanse i wymierne możliwości płyną z konkursów, programów stażowych, wolontariackich i stypendialnych.

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II to program, który wyróżnia się na tle wielu przedsięwzięć tego rodzaju. Ta, licząca już piętnaście lat inicjatywa, jeden z najstarszych samorządowych programów w Polsce, jest adresowana do młodych ludzi – uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków są aktywni, mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. Zaakcentować należy fakt, że program ten nie premiuje jedynie dobrych wyników w nauce, lecz mocno stawia na aktywność

i zaangażowanie na rzecz innych.

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko wsparcie finansowe, ale także rozbudowany program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań, stawiania sobie ambitnych celów i aktywnego funkcjonowania w społeczności. Jak zauważa Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy – stypendia są nie tylko uhonorowaniem za dokonania, którymi zgłaszający mogą się wykazać mając 10, 15 czy 20 lat, ale pomagają również młodym określić, kim są i kim zamierzają być, otwierają im drzwi, by mogli sięgać po więcej. Niezwykle ważne jest to, że ten projekt stwarza przestrzeń do wspólnego uczenia się i działania, dzielenia się swoimi talentami i doświadczeniem, wzajemnego pomagania sobie i inspirowania, budowania przyjaźni i szerzenia dobra. To inwestycja w przyszłość, szkoła zaangażowania i odpowiedzialności.

W ciągu 15 lat trwania programu m.st. Warszawa przyznało ponad 9000 stypendiów uczniom i studentom. To reprezentanci szerokiego grona aktywnych, młodych ludzi, którzy realizują swoje indywidualne pasje na polu artystycznym, naukowym, sportowym i społecznym.

Obecnie w mediach trwa kampania „Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy” prezentująca założenia i efekty programu, w tym spot promocyjny z udziałem stypendystów m. st. Warszawy, młodych ludzi, którzy z pasją tworzą przyszłość swoją i swojego miasta. Nikodem jest aktywistą społecznym, autorem wielu projektów realizowanych w ramach warszawskiego budżetu obywatelskiego; Nikola i Wiktoria to siostry uprawiające karate, medalistki Mistrzostw Polski; Karolina jest dyrygentką chóru i pianistką, a dr n.med. Paweł Salwa, twórca Polskiego Centrum Urologii Robotycznej, to jeden z czołowych operatorów robota da Vinci w Europie. Co ich łączy? Są laureatami stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Warto brać z nich przykład!

Naszą kampanią chcemy pokazać, że istnieje alternatywa dla dominującego dziś indywidualistycznego podejścia młodych ludzi do życia, pracy i kryteriów sukcesu osobistego – mówi Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Realizowany przez nas od 15 lat program stypendialny pozwala wzbogacić indywidualny rozwój o kontekst wspólnoty i działania na jej rzecz. Jego kluczowym założeniem jest promowanie działań na rzecz wspólnego dobra i realizowanie wizji kompleksowego, integralnego rozwoju każdego stypendysty – dodaje.

Celem stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dobrze ukierunkowane wsparcie dla utalentowanej młodzieży uczącej się i studiującej w Warszawie, by bez przeszkód mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza pobieraniem nauki w Warszawie, jest uzyskanie odpowiedniej średniej ocen na koniec ostatniego roku szkolnego lub akademickiego oraz średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający określonej wysokości. W 2020 roku była to kwota 1700 zł netto na członka rodziny. Kluczowe jest też ponadprzeciętne zaangażowanie kandydatów w naukę, sport, sztukę lub działalność społeczną.

Zapraszamy na inaugurację 16. edycji stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

W materiale wykorzystano fragmenty tekstu Bogdana Wąsiela – aktora, reżysera, scenarzysty, dramoterapeuty, animatora amatorskiego ruchu teatralnego, autora i realizator wielu projektów artystycznych dla dzieci i młodzieży.