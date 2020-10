Czarnek: Uczniowie nie wiedzą, że dziś rocznica śmierci Franczaka

Kiedy uczniowie szkół średnich będą mogli wrócić do nauczania stacjonarnego? - Jak tylko sytuacja epidemiczna będzie na to pozwalała, natychmiast wracamy do nauczania stacjonarnego, zwłaszcza w klasach maturalnych - odparł Czarnek.

Rozpoczynając urzędowanie minister edukacji zwolnił dyrektor odpowiedzialną za podstawy programowe. Pytany o powody decyzji powiedział, że "trzeba świeżego spojrzenia na podstawy programowe". - Potrzeba również absolutnie pilnego przeglądu podręczników, zwłaszcza w obszarze języka polskiego, historii, WOS-u - zaznaczył.

Dopytywany, Przemysław Czarnek dodał: - Dziś np. jest 57. rocznica śmierci ostatniego żołnierza niezłomnego, Józefa Franczaka, ps. Laluś. Chciałbym zapytać rodziców i wszystkich, którzy nas słuchają, czy wiedzieliśmy o tym?

- To jest ostatni żołnierz niezłomny, który zginął na polu walki z reżimem komunistycznym w Majdanie Kozic Górnych w gminie Piaski na Lubelszczyźnie i ta wiedza jest nieznana naszym uczniom w szkołach średnich, w szkołach podstawowych - podkreślił dodając, że "chodzi o to, żeby szkoła uczyła również o tych bohaterskich doświadczeniach i wielkich dziełach naszych poprzedników, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju".

Pytany o swą wizję szkoły Czarnek powiedział, że szkoła powinna w sposób systemowy uczyć rzeczy najważniejszych. - Szkoła, która uczy o tym, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy i dzięki komu żyjemy tu w tym miejscu, w wolnym kraju; szkoła, która otwiera perspektywy uczniom; szkoła, która pozwala na to, żeby w ramach zajęć szkolnych, a nie korepetycji, przygotować się porządnie do egzaminów, a następnie kontynuować studia na uniwersytetach, które uczą prawdy i uczą młodego człowieka, przyuczają go do tego, aby rzeczywiście znakomicie służył dobru wspólnemu jakim jest ojczyzna, Rzeczpospolita Polska - kontynuował.

Minister zapowiedział odciążanie programów nauczania. Zastrzegł, że w tym względzie nie będzie rewolucji.