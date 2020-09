Coraz więcej szkół uczy hybrydowo

51 szkół w Polsce kształci na odległość, 100 w systemie hybrydowym – podało w czwartek Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to bilans pierwszego tygodnia nauki po powrocie dzieci do szkół.

Tak było m.in. w I LO w Garwolinie, w których dodatnie wyniki testu na zakażenie koronawirusem otrzymało dwoje uczniów. Zwrócono się wówczas do sanepidu o zgodę na nauczanie zdalne. Władze miasta, jak podają lokalne media, spodziewały się, że taka decyzja zostanie wydana. Jednak inspekcja odmówiła. A ostatecznie lekcje online mogą się odbywać wyłącznie w klasach maturalnych. – Na dyrektorów szkół zrzucono odpowiedzialność za zdrowie dzieci, ale nie dano im narzędzi do tego, by mogli zapewnić uczniom bezpieczeństwo – mówi Pleśniar. – Elastyczność i autonomia dyrektorów szkół, o których mówił minister, to fikcja.