Edukacja w domu po wakacjach? Minister nie wyklucza

W czwartek w rozmowie z Radiem Plus minister dodał, że szkoły mogą być zamknięte po wakacjach. - Gdyby spełnił się ten gorszy scenariusz i epidemia rzeczywiście nie ustąpiła, była na dosyć szerokim zasięgu, to wówczas mamy przygotowane już rozwiązania prawne - zapowiedział.

W tym roku szkolnym uczniowie już nie zasiądą w ławkach. MEN ogłosiło w ubiegłym tygodniu, że lekcje online będą trwały do 26 czerwca.

- Do kształcenia na odległość przygotowani są nauczyciele i uczniowie (…) Przygotowujemy różne warianty, kilka na rozpoczęcie roku szkolnego. W zależności od tego jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna (…) Dziś tak naprawdę chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć jak będzie wyglądała sytuacja za 3 miesiące - dodał.

Minister pytany był również o utrzymanie podwyżek dla nauczycieli. - Optuję za tym aby podwyżka była wypłacana tak jak zakładaliśmy, natomiast decyzja będzie zapadała na szczeblu rządowym i sejmowym - odpowiedział.

Piontkowski powiedział również, że nie docierają do niego sygnały, które wskazywałyby na problemy z przygotowaniami do matur.

- Dyrektorzy szkół powoływali komisje egzaminacyjne, pozwoliliśmy na to, żeby zmniejszyć składy w mniejszych salach. Dyrektorzy znają wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, min. półtora metrowych odstępów, sądzę, że są przygotowani, albo są na ostatnim etapie. Do szkół dostarczony został płyn dezynfekcyjny, ale też tzw. dyspensery pozwalające na jego automatyczną aplikację dla każdej osoby wchodzącej do szkoły - mówił.