Minister edukacji: Wkrótce plan powrotu uczniów klas początkowych do szkół

- W przypadku żłobków trudno mówić o czymś więcej niż opieka nad dziećmi. W przypadku przedszkoli raczej będzie to na zasadzie głównie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, no ale nikt nie zabroni nauczycielom wprowadzać jakieś elementy dydaktyczne - oświadczył Dariusz Piontkowski. - Chodzi głównie o to, by umożliwić opiekę nad najmłodszymi dziećmi i aby rodzice, którzy z powodu opieki nad małymi dziećmi przez kilka tygodni nie chodzili do pracy mogli do tej pracy wrócić - dodał.