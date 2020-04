Zamknięcie szkół przedłużone do 24 maja. Matury w czerwcu

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd zdecydował o zamknięciu szkół i uczelni - od 12 marca lekcje i zajęcia prowadzone są zdalnie. Zawieszona została także działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Ograniczenie miało obowiązywać do 26 kwietnia z możliwością przedłużenia. Pod koniec bieżącego tygodnia rząd miał ogłosić decyzję w sprawie zamknięcia placówek edukacyjnych oraz podać terminy przełożonych egzaminów maturalnych i ósmoklasistów.

Szkoły, przedszkola i żłobki zamknięte do 24 maja

- Dziś maturzyści kończą zajęcia w szkołach. Dziękuję nauczycielom, którzy ich przygotowywali przez trzy lata do egzaminu dojrzałości - powiedział w piątek na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski. Dodał iż wie, że przejście na nauczanie zdalne nie było łatwym wyzwaniem.

- Naukę w formie zdalnej kontynuują uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół podstawowych. Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków, dlatego zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek. To ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, do 24 maja - oświadczył.

- Za kilka dni poinformujemy, czy będzie możliwość w części tych placówek wprowadzenia jakieś formy działalności opiekuńczej - dodał.