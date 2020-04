Czas edukacji?

Czas zagrożenia epidemiologicznego wymusił zmianę przestrzeni nauczania i uczenia się – wszystkie formy zajęć odbywają się teraz poza murami uniwersytetu i szkoły, w ramach wirtualnych klas i dostępnych platform. Współczesne technologie umożliwiają nam bezpośredni kontakt niezależnie od odległości jaka nas dzieli, ale to nie wystarczy, by utrzymać wszystkie niezbędne elementy procesu dydaktycznego.

E-learning, co istotne, nie polega jedynie na przesłaniu materiałów dydaktycznych i zadań do wykonania dla studentów; na jednostronnym procesie, w którym centralną pozycję zajmuje nauczyciel. Treści, których do tej pory uczyliśmy, przerzucone przez pomost zdalnego kształcenia, wymagają „przetworzenia” i dostosowania do nowej sytuacji. W uczeniu zdalnym nie chodzi bowiem jedynie o sprawne posługiwanie się narzędziami, ale przede wszystkim o zbudowanie intensywnej i efektywnej relacji dydaktycznej mimo dystansu i pośrednictwa technologii.

Uniwersytet nie może istnieć bez kształcenia. Dlatego tak ważne jest teraz dla nas poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które dotyczą wspólnotowości akademii w sytuacji pandemii i po jej zakończeniu: jak nadal sprawnie realizować dydaktykę; jak zachować relacje między naukowcami a studentami? Przestrzeń ta wymaga uważności, choć bywała w szkolnictwie wyższym marginalizowana, teraz jednak nie sposób nie dostrzec, że, paradoksalnie, czas kryzysu stał się momentem intensywnego myślenia o dydaktyce.

Zygmunt Bauman, opisując funkcjonowanie kształcenia w świecie „płynnej ponowoczesności”, podkreślał, że „edukacja przybierała w przeszłości rozmaite formy i udowadniała, że potrafi przystosować się do zmieniających się okoliczności, wytyczając sobie nowe cele i opracowując nowe strategie działania”. „Przystosowanie” nauczania w czasie kryzysu przebiega na dwa główne sposoby – w próbach opracowania systemu zdalnego kształcenia w poszczególnych instytucjach, uczelniach, szkołach oraz zmiany pracy każdego pojedynczego nauczyciela.

Uniwersytet Śląski to uczelnia, która od dawna posiada edukacyjne zaplecze dla kształcenia zdalnego. Zespół Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim, który prowadzi edukację nieformalną, otwartą dla osób spoza społeczności akademickiej, testował i wdrażał innowacyjne metody kształcenia od 2017 w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych dla wykładowców. W październiku 2019 roku zostało także powołane Centrum Dydaktyki, które jest wsparciem dla wykładowców, doktorantów oraz nauczycieli szkolnych (w nim rozwijać się będą projekty, które tworzyliśmy od dawna takie jak: UŚ dla Nauczycieli, kształcenie nauczycieli na Uniwersytecie Śląskim czy Otwarte Spotkania Dydaktyczne). Drugą jednostką, kluczową dla wprowadzenia zdalnego kształcenia w czasie zagrożenia epidemiologicznego było Centrum Kształcenia na Odległość, działające w strukturach Uniwersytetu Śląskiego od 2013 roku. Obie te jednostki opracowały program wsparcia dla społeczności akademickiej – przekierowanie dydaktyki akademickiej na dwie platformy: Moodle oraz MS Teams. Powstały dedykowane temu procesowi i różnym jego aspektom strony internetowe: www.e-learning.us.edu.pl i https://www.centrumdydaktyki.us.edu.pl, które w zamyśle miały być wzajemnym uzupełnieniem. Pierwsza – dająca podstawowe ścieżki i narzędzia, druga – stanowiąca miejsce wymiany doświadczeń i wsparcie narzędziowe. Wypracowano ścieżkę kształcenia na odległość z perspektywy nauczyciela i studenta: https://www.koronawirus.us.edu.pl/pl/sciezka-realizacji-zdalnego-ksztalcenia.

W zaproponowanych rozwiązaniach znalazło się sporo wolności, bo najważniejsze było nie to, jakiego narzędzia jako nauczyciele akademiccy użyjemy, ale czy zachowamy ciągłość kształcenia. I nie chodzi jedynie o efekty kształcenia w zakresie wiedzy czy umiejętności, ale przede wszystkim o relację ze studentami. W sam proces włączyli się także zarządzający dydaktyką na wydziałach – dziekani, prodziekani ds. kształcenia, dyrektorzy kierunków. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka udostępnia pracownikom swoje zbiory i dostępy do wielu baz danych, utworzono także Cyfrową Bibliotekę Dydaktyczną, dostępną dla pracowników, emerytowanych pracowników, studentów i doktorantów, wspierając w ten sposób edukację oraz badania naukowe. Dodatkowo badacze, dydaktycy, artyści oraz pracownicy wsparcia związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach włączyli się do akcji #UŚwspiera https://us.edu.pl/us-wspiera/, przygotowując materiały, które mogą ułatwić odnalezienie się w tej wyjątkowej sytuacji nie tylko pracownikom i studentom, ale wszystkim, którzy zechcą skorzystać z zamieszczonych artykułów, nagrań, pomocy dydaktycznych.

Przede wszystkim należy zauważyć, jak ogromną pracę wykonali poszczególni dydaktycy, komunikując się ze sobą, wymieniając pomysłami i rozwiązaniami, na nowo organizując swoją pracę, poświęcając czas i inwestując energię w przyswojenie nowych umiejętności, opracowanie materiałów, współorganizację grup studenckich. Dzięki pracy wielu osób udało się przygotować podstawy e-learningu wprowadzane stopniowo na całym uniwersytecie.

Wszyscy nauczyciele akademiccy otrzymali dostęp do narzędzi wraz z nagranymi tutorialami, instrukcjami, poradami dotyczącymi zdalnego kształcenia, a zaangażowane jednostki służyły pomocą, odpowiadając na maile, odbierając telefony. Zaprojektowano także miejsca wymiany doświadczeń: zespół utworzony w ramach MS Teams, grupa Otwartych Spotkań Dydaktycznych na Facebooku, czy specjalnie w tym celu uruchomiony czat na stronie Centrum Dydaktyki.

Ta szeroko pojęta komunikacja jest kluczowa, ponieważ istotnym problemem edukacji w dobie Internetu i powszechnego dostępu do technologii jest brak opracowanych metod nauczania. Jak zauważa Janusz Morbitzer „nowe technologie wygrywają wyścig z metodami”. Warto więc zastanowić się nad tym, jak pracować, jakie elementy wdrożyć na stałe, nie tylko w czasie kryzysu. Rozwiązaniem powinno być stworzenie metodyczno-dydaktycznej oprawy, osadzonej wświecie, w którym żyjemy i dostosowanej do cyfrowego środowiska kształcenia, która ma podstawy w paradygmatach pedagogicznych, uwzględnia ważne dla nas cele, wartości, a także indywidualny potencjał uczących (się).

Dla edukacji prymarne staną się teraz modele bazujące w dużej mierze na koncepcji nauki przez doświadczenie, wykorzystaniu narzędzi ICT i multimedialnych zasobów Internetu. Wykorzystanie narzędzi, platform i baz wiedzy nie jest jednak celem samym w sobie, mają stanowić przede wszystkim wsparcie dla nauczyciela i wykładowcy w organizowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi, warto więc zapoznać się z podstawowymi metodami uczenia, które pozwalają je sprawnie wykorzystywać. Należy do nich kształcenie wyprzedzające, częściej określane jako odwrócona klasa. W ramach tej metody niezwykle ważną kwestią jest planowanie i podział zadań (wbrew obiegowej do niedawna opinii, e-learning od obu stron wymaga znacznie więcej pracy). Zdalna edukacja może być dla nas idealną okazją do wprowadzenia elementów odwróconej klasy, zaangażowania grupy w proces selekcji materiału badawczego, samodzielnego poszukiwania egzemplifikacji zagadnień teoretycznych, pracy projektowej w mniejszych zespołach w ramach wybranych platform cyfrowych, generowania większego wkładu uczących się w ostateczny kształt zajęć.

Rozszerzeniem tej perspektywy jest kształcenie hybrydowe, łączące dwie formy: e-nauczanie z kształceniem tradycyjnym, maksymalizując korzyści płynące z każdej z nich i odpowiadając na indywidualne potrzeby edukacyjne poszczególnych studentów. Skuteczne tworzenie środowiska nauczania hybrydowego wymaga czegoś więcej niż stosowania najnowszych aplikacji, programów i gadżetów technologicznych. Ważne jest, aby wybrane narzędzia były zgodne z ich celem dydaktycznym oraz aby elementy on-line były połączone z klasycznymi zadaniami wykonywanymi w sali wykładowej. Po zakończeniu przymusowej izolacji nie powinniśmy bowiem zaprzepaścić zdobytych umiejętności i przygotowanych zasobów, w dalszym ciągu wykorzystywać rozwiązania, pozwalające usprawnić dydaktykę kontaktową. Nauczyciele akademiccy wraz ze studentami wypracowują teraz bogate bazy danych i wprowadzają nowe, szybsze metody komunikacji, jednocześnie ucząc się samodzielnie planować czas pracy. W tle wprowadzanych innowacji wciąż majaczy jednak pytanie o cyfrowe wykluczenie, rośnie świadomość ograniczeń technicznych, materialnych, poszukuje się więc dogodnych rozwiązań i opracowuje ścieżki wsparcia finansowego oraz psychologicznego.

Sytuacja dominacji zdalnych form uczenia (się) – do tej pory dostępna dla większości jedynie jako alternatywa, uzupełnienie, opcja lub (błędnie) niedopuszczalne uproszczenie, stawia przed nami wiele wyzwań. Jednym z najistotniejszych wydaje się właśnie utrzymanie dialogu – zadawanie odpowiednich pytań, moderowanie dyskusji. Warto wypracować mechanizmy oparte na nauczaniu hybrydowym, wybrać modele, które można wdrażać także po powrocie do dydaktyki kontaktowej.

Ostatnim ważnym zagadnieniem jest sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności. W czasie zbliżającej się sesji letniej należy przemyśleć formę egzaminów. Ogromna liczba testów, często sprawdzających jedynie odtwórcze, pamięciowe predyspozycje uczniów i studentów, nie przyniesie dobrych rezultatów. Czy sprawdzać, czego udało nam się nauczyć? Odpowiedź brzmi: tak. Sprawdzać jednak twórcze możliwości rozwiązywania problemów, zastosowania teorii badawczej w praktyce, poszukiwania odpowiednich źródeł i materiałów, korzystania z baz danych, weryfikować umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych i popularnonaukowych.

Na Uniwersytecie Śląskim myślimy o kolejnych propozycjach dla nauczycieli akademickich: zdalnych kursach dla dydaktyków, platformach do dzielenia się dobrymi praktykami, grantach dydaktycznych. To czas, w którym warto zastanowić się nad zmianą kryteriów oceny dydaktyki, formami docenienia tych, którzy rozwijają swój warsztat w tym zakresie, opracowania ścieżki kariery dydaktycznej. Mamy wewnętrzne przekonanie, że jeśli potraktujemy ten czas jako dydaktyczny eksperyment, możemy wyjść z niego wzmocnieni.

Ze spraw znajdujących się „na marginesie” – cyfrowe rozwiązania to także ograniczenie zużycia papieru, co ważne w dobie zwiększającej się świadomości ekologicznych zagrożeń, to czas zmiany w myśleniu o naszym społecznym funkcjonowaniu i potrzebach. Spójrzmy na czas izolacji jak na szansę zbudowania czegoś, co usprawni naszą pracę, zmieni funkcjonowanie dydaktyki – w praktyce, nie tylko w teorii.

