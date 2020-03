Narodowa kwarantanna. Szkoły zamknięte do 25 marca

Szkoły będą zamknięte do 25 marca. Dzieci powinny uczyć się same w domu.

Rząd zaostrza zasady kwarantanny. Po decyzji o odwołaniu imprez masowych i wprowadzeniu kontroli sanitarnej na granicach zdecydowano się na dalsze kroki. Od 12 do 25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w szkołach i na uczelniach. Zdecydowano też o zamknięciu instytucji kultury m.in. muzeów, teatrów, kin. Poniżej dalsza część artykułu

W Polsce codziennie przybywa osób zarażonych koronawirusem. Z informacji podanej przez resort zdrowia wynika, że w kraju zdiagnozowano już 31 osób. O ostatnich dziewięciu poinformowano we środę. To dziecko z Cieszyna, młoda kobieta z Łodzi, młody mężczyzna z Warszawy oraz dwie kobiety w sile wieku – jedna z Lublina, a druga z Łańcuta. Zachorowała także kobieta z Poznania, mężczyzna z Opola i dwie kobiety z Ostródy. Wprawdzie Michał Dworczyk, szef KPRM, mówił wieczorem w Polsat News, że w Polsce zdiagnozowano 33 przypadki koronawirusa, ale sprostował to w rozmowie z Onetem Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Również sam minister zdrowia Łukasz Szumowski w TVP Info podkreślił, że w Polsce zakażonych jest 31 osób, a „większość z nich czuje się dobrze”.

We środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie ogłosiła pandemię koronawirusa. Na świecie odnotowano 121 tys. przypadków.

Dzieci poza placówkami – Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich – takich jak placówki oświatowe. Dlatego podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, a także szkół wyższych na dwa tygodnie od poniedziałku – oświadczył podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Do piątku szkoły będą działać, ale będą w nich prowadzone zajęcia opiekuńcze. Poproszono także rodziców, by przyprowadzali do nich dzieci w ostateczności. – Jest kilka rodzajów placówek, których to ograniczenie nie będzie obejmowało – mówi minister edukacji Dariusz Piontkowski, wskazując na niektóre szkoły specjalne i szkoły w ośrodkach wychowawczych, szkoły przy schroniskach dla nieletnich i szkoły w zakładach karnych. Jak dodał, decyzja o 14 dniach zawieszenia nie wpływa na terminarz obecnego roku szkolnego i przeprowadzanie egzaminów. – Ubiegłoroczne strajki pokazały, że nawet przy kilkudniowym braku zajęć da się zrealizować materiał – mówi Piontkowski.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni nauczyciele nie przychodzą do pracy i otrzymują pełne wynagrodzenie.

Podobnie jest na uczelniach: zajęcia dydaktyczne będą zawieszone od 12 do 25 marca. – Na uczelniach nadal powinny być prowadzone badania naukowe, a studentom mają być stworzone warunki do prowadzenia zajęć online – mówił podczas konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Nie widzimy potrzeby, by zmieniać terminy rekrutacji na uczelnie – dodał. – Została dziś podjęta decyzja o zamknięciu żłobków i klubów dziecięcych – informuje minister rodziny pracy Marlena Maląg. Przypomina, że rodzice dzieci do lat ośmiu mają możliwość skorzystania z trwającego 14 dni zasiłku opiekuńczego.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zaproponowała, by zasiłek przysługiwał wszystkim rodzicom dzieci ze szkół podstawowych. „Zmiany muszą obowiązywać przez cały okres zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. W tym celu wnoszę o jak najszybsze zwołanie Sejmu”– napisała na Twitterze.

Nauka na odległość W czasie najbliższych dwóch tygodni zajęcia na uczelniach i w szkołach mogłyby odbywać się online, w praktyce będzie to możliwe w przypadku tych pierwszych. Wiele uczelni już od dawna prowadzi takie kursy i teraz tylko rozszerzy ofertę.

Gorzej będzie ze szkołami. Minister edukacji Dariusz Piontkowski tłumaczył, że nie da się wprowadzić edukacji online we wszystkich szkołach, więc nie będzie takiego obowiązku. Zalecał jednak, żeby młodzież wykorzystała ten czas na powtórki materiału. Sugerował też, by nauczyciele wsparli swoich uczniów zdalnie, wykorzystując dostępne platformy edukacyjne takie jak np. e-podręcznik.

— Szkoły nie posiadają narzędzi do prowadzenia e-learningu, ale wielu nauczycieli korzysta z różnych form komunikacji z uczniami, a także dostępnych platform ułatwiających pracę na odległość – mówi „Rzeczpospolitej” Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Jak dodaje, część nauczycieli korzystało z tych rozwiązań od dawna – zwłaszcza ci, którzy w przeszłości uczyli w gimnazjach. – Zauważyliśmy jednak, że w ostatnich dniach coraz częściej się o tym mówi – zaznacza Pleśniach.