Studentka zwyzywała Ukrainkę. Uczelnia zgłosiła prokuraturze

Nagranie, które wywołało oburzenie, kilka dni temu pojawiło się w internecie. - Ukraińska k***a, tzw. j***a sprzątaczka zajęła mi miejsce w pociągu - mówiła studentka.

O zachowaniu dowiedziały się władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. "Odnosząc się do opublikowanej w sieci Internet wypowiedzi jednej z naszych studentek, która w sposób skandaliczny odnosiła się do osób narodowości ukraińskiej, informujemy, że władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezwłocznie podjęły działania przewidziane przepisami prawa wobec autorki tej wypowiedzi, zawieszając ją w prawach studenta. Złożono także zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a w Uczelni wszczęto postępowanie dyscyplinarne" - poinformowała uczelnia.