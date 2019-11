Konstytucją w ankietę małopolskiej kurator

"Udział w ankiecie internetowej był w pełni dobrowolny, o czym uczniowie zostali poinformowani. Sposób skonstruowania kwestionariusza ankietowego umożliwiał uczniowi wybór odpowiedzi neutralnej (np. „nie wiem”, „nie mam wiedzy”), a przejście do kolejnego pytania ankietowego nie było warunkowane udzieleniem odpowiedzi na pytania poprzedzające. W chwili rozpoczęcia przez ucznia wypełniania ankiety, widoczne były wszystkie pytania – możliwym było więc w każdym przypadku przeczytanie całości ankiety, a następnie pozostawienie wszystkich pytań bez udzielenia odpowiedzi" - zapewnia kurator.

Jednak zdaniem i uczniów, i nauczycieli ankieta była zachętą do donosów, a jej rzeczywistym powodem było przystąpienie grona pedagogicznego do trwającego w szkołach strajku włoskiego.

Następnie dodaje, że w trakcie analizy odpowiedzi na ankiety wyszło na jaw, że dane zostały "zniekształcone przez program automatycznie odpowiadający na pytania ankietowe tzw. bot".

Kurator Barbara Nowak jest przekonana, że do napisania skryptu inspirowali jego autorów nauczyciele, a oznacza to, że podjęli działania "naganne, nie licujące z zasadami etyki i godzącym w porządek prawny", a prócz tego "podżegali do nieposłuszeństwa wobec osób pełniących funkcje nadzorcze w systemie oświatowym państwa".

"Jako pedagog i wychowawca, ze smutkiem stwierdzam, iż przedstawianie tego typu działań, w cytowanych powyżej artykułach prasowych, w sposób mogący sugerować ich pochwałę, świadczy o upadku kultury dziennikarskiej w Polsce" - kończy swoje oświadczenie kurator Nowak i zapewnia, że będzie dążyć do "ustalenia stanu faktycznego", bo nieakceptowalna jest "próba wymuszenia na Małopolskim Kuratorze Oświaty odstąpienia od czynności, których celem jest ochrona Praw Dziecka i Ucznia".