Niemieckojęzyczny ghostwriter czy lektor?

Praca na zaliczenie (Hausarbeit) a artykuł w gazecie Na co zwracać uwagę?

Praca na zaliczenie (Hausarbeit) a artykuł w gazecie

Na filologii germańskiej dość szybko zaczyna się pisać w języku obcym. Ponadto, zarówno pisanie pracy licencjackiej (Bachelorarbeit), jak i magisterskiej (Masterarbeit) zakłada przygotowanie jej w języku niemieckim. Nie da się jednak ukryć, że prace te najczęściej wypełnione są konstrukcjami poprawnymi co prawda z punktu widzenia gramatyki i leksyki, natomiast w ogólnie nieużywanymi w codziennej komunikacji. W przypadku przygotowania tekstu naukowego do publikacji za granicą, a nawet artykułu, który ma się ukazać w tamtejszej gazecie, trzeba tekst "wyczyścić" z tego typu poprawnych, ale nieużywanych przez nikogo konstrukcji. W takim przypadku korekta przeprowadzona przez native speakera jest po prostu niezbędna. Niemieckojęzyczyny ghostwriter to z kolei rozwiązanie, po które sięga coraz więcej firm, które chcą promować się na rynku niemieckim. Inwestowanie w czas polskiego przedstawiciela firmy, który musi najpierw przygotować tekst, oraz w koszty (i czas) tłumaczenia, wydaje się w tym przypadku zbędnym wydatkiem.

Na co zwracać uwagę?

Zatrudnienie niemieckojęzycznego ghostwritera, tłumacza lub korektora nie musi jednak oznaczać rezygnacji poszerzania znajomości języka niemieckiego. Praca na zaliczenie (Hausarbeit) na studiach pokreślona przez lektora to jedno, natomiast profesjonalna korekta niemieckojęzycznego tłumacza, korektora lub ghostwritera pozwala nauczyć się pisanej strony języka niemieckiego w jego praktycznym wymiarze. To właśnie taka profesjonalna korekta pozwala dostrzec popełniane błędy: niepraktyczne konstrukcje zdań, problemy z szykiem, konkretnymi zwrotami, atrybucją przyimków, rodzajników i innych. Możliwość przyjrzenia się konstrukcjom, które naniesione zostają przez korektora na oryginalny tekst to również najlepszy sposób na naukę konstrukcji popularnych, używanych, takich, które sprawiają, że tekst się czyta płynnie, jest on zrozumiały i przyjazny dla czytelnika. Nauka pisania przestaje natomiast być nauką kolejnej listy zwrotów, ale ich praktycznego użycia.

Materiał Promocyjny