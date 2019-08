Szef MEN: Nie spodziewam się strajku nauczycieli Szef MEN Dariusz Piontkowski Fotorzepa / Marta Bogacz

- ZNP obawia się, że nie będzie mógł zrobić strajku ogólnopolskiego. Sam pan Broniarz zapowiadał, że zanim strajk to musi być referendum, co oznacza, że władze związku nie wiedzą jak nauczyciele podchodzą do pomysłów strajkowych - uważa szef MEN Dariusz Piontkowski.