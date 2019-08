Minister Piontkowski: W tej chwili nauczyciele nie mają powodów do tego, aby strajkować

- Rozmawiam ze wszystkimi centralami związkowymi - poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Wyraził przy tym nadzieję, że rozmowy te "przyniosą jakieś propozycje", ale wdrożyć je w życie będzie można dopiero po wyborach.

Nauczyciele nie odpuszczają protestów, a nastroje wśród pedagogów się radykalizują – wynika z raportu opracowanego na prośbę Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego. Dokument, do którego dotarła „Rzeczpospolita", został przygotowany przez naukowców z uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego i Gdańskiego. Z opinii zebranych od ponad 7 tysięcy nauczycieli wynika, że 41 proc. z nich uważa ogłoszenie nowego strajku za potrzebne. Poparcie dla protestu rośnie – do 66 proc. – gdyby nie wiązał się on z odejściem od tablic. Zaledwie 19 proc. nauczycieli uważa protest za całkowicie niepotrzebny. Dowiedz się więcej: Strajk nauczycieli być może jeszcze przed wyborami Poniżej dalsza część artykułu

Innego zdania jest szef resortu edukacji. - Wydaje mi się, że w tej chwili nauczyciele nie mają powodów do tego, aby strajkować - powiedział Dariusz Piontkowski w rozmowie z Telewizją Trwam. - Wcielamy w życie, zgodnie z porozumieniem z „Solidarnością”, kolejną podwyżkę dla nauczycieli o prawie 10 proc. Łącznie z podwyżką ze stycznia tego roku da to około 15-procentową podwyżkę. To jest najwyższa podwyżka w ciągu jednego roku, jaką kiedykolwiek nauczyciele otrzymali - tłumaczył.