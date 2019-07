MEN: Nie ma problemu. 6221 miejsc w Warszawie

Władze Warszawy opublikowały dziś listy uczniów przyjętych do szkół średnich po pierwszym etapie rekrutacji. Poinformowano również o szkołach, w których są jeszcze dostępne miejsca.

Do wczoraj uczniowie mieli czas, by zadeklarować wybór szkoły, do której zakwalifikowali się w pierwszym etapie rekrutacji. Dokumentów nie dostarczyło 3587 uczniów, a miejsc stołecznych szkołach jest 6221.

- W tym roku do szkół w Warszawie po pierwszym etapie rekrutacji dostało się czy wiedziało, w jakich szkołach będzie się uczyć 93 proc. uczniów. To jest zdecydowanie lepszy odsetek niż średnia krajowa. Wynosi ona około 89 proc. Stąd mówienie, że w Warszawie jest szczególnie trudna, inna sytuacja od tego, co dzieje się w pozostałej części kraju, jest po prostu nieprawdziwe – powiedział na konferencji prasowej Dariusz Piontkowski.

- Wbrew kasandrycznym przepowiedniom władz Warszawy nie ma jakiegoś poważnego problemu z dostaniem się do szkół średnich. Są wolne miejsca w szkołach średnich – dodał szef MEN.