Senator Bonkowski: Ambitny może się uczyć nawet w domu

To nie zamyka drogi, że jak już raz poszedł do gorszej szkoły, to do końca życia jest skazany, że będzie na gorszych studiach - tak były senator PiS (obecnie niezrzeszony) Waldemar Bonkowski skomentował problemy uczniów, którzy z powodu zdublowanego reformą szkolnictwa rocznika nie mogą się dostać do wybranych szkół.