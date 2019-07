Lubnauer: 500 plus? To ma być na wakacje

- W tym roku do szkół ponadgimnazjalnych idzie 700 tys. dzieci, dwa roczniki. Oznacza to ponad milion rodziców. Z dziadkami, z bliską rodziną to jest naprawdę kilka milionów ludzi. Plus rodziny nauczycieli, którzy też są mocno zdegustowani tym, co się dzieje w polskiej edukacji. Bardzo wiele tych osób będzie uważało, że niepowodzenie dziecka związane z dostaniem się do wymarzonej szkoły, a będzie więcej tych niepowodzeń, będzie związane z reformą, zresztą słusznie - powiedziała przewodnicząca Nowoczesnej w programie #RZECZoPOLITYCE.

"Nauczyciel ma pomagać po lekcjach"

Lubnauer zapewniła, że Koalicja Obywatelska ma pomysły, jak uczynić edukację przyjazną dziecku, "bez tornistrów, bez korepetycji". - Jeżeli liczba korepetycji i kursów przygotowawczych wzrosła z 14 proc. w 2015 r. do 32 proc. młodzieży w obecnym roku szkolnym, to oznacza, że to już jest patologia. To już jest sytuacja, w której można powiedzieć śmiało, że oni (rząd PiS - red.) nie panują nad tym, żeby edukacja dawała dobrą jakość - oceniła.

Na uwagę, że rodzice mają pieniądze na korepetycje m.in. z programu 500 plus, przewodnicząca Nowoczesnej odpowiedziała, że KO chce zachować 500 plus. - Wychodzimy z założenia, że to mają być pieniądze na wakacje, na wspólne spędzanie czasu, a nie na korepetycje - podkreśliła.

- To szkoła jest od tego, żeby po lekcjach nauczyciel usiadł z dzieckiem, pomógł mu wyjaśnić te rzeczy, których nie rozumie, pomógł mu odrobić lekcje, pomógł mu rozwinąć zainteresowania, wykorzystać swoje zdolności np. sportowe, artystyczne i taką szkołę proponujemy. M.in. jest to jeden z ważnych elementów szóstki Schetyny, ta przyjazna szkoła bez korepetycji, bez tornistrów, jest na to gotowy plan - zadeklarowała.