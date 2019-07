Szef MEN Dariusz Piontkowski: To niczyja wina, taki jest system rekrutacji

Minister odniósł się do sytuacji w Warszawie, gdzie 3172 uczniów aplikujących do szkół średnich nigdzie się nie dostało. Co czwarty z nich ukończył szkołę z czerwonym paskiem.

Piontkowski odpowiedział, że 25 lipca MEN będziecie miało pełne dane dotyczące tego, ilu uczniów i do jakich szkół ostatecznie się zakwalifikowało. Wtedy też może się okazać, że liczba uczniów, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół, będzie "zdecydowanie mniejsza, bo część z tych uczniów znajdzie sobie miejsca w innych szkołach".

Pytany, czemu rekrutacji towarzyszy taki bałagan, minister odpowiedział: "To niczyja wina, taki jest system rekrutacji".

- Podobna sytuacja zdarzała się w latach ubiegłych. Być może trzeba coś usprawnić w systemie edukacji, bo zgadzam się, że jest ten etap niepewności po pierwszym etapie, kiedy każdego roku pewna grupa uczniów nie wie jeszcze w jakiej szkole będzie się uczyła. Być może trzeba coś zmienić w ogóle w systemie rekrutacji - stwierdził.